10 марта заведующий янгорчинского СДК с учениками 4 класса янгорчинской сош провели информационный час “Здоровый Образ Жизни Важен”.

В начале мероприятия ведущая рассказала ребятам о здоровом образе жизни: о мерах предупреждения заболеваний; о правильном питании; о соблюдении режима дня; о необходимости занятия спортом, об отказе вредных привычек.
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