Экран 200 дюймов, разрешение 4К и 400 Вт звука. Представлен необычный проектор Anker Mobile Cinema X1 Pro

Полный комплект (с акустикой) весит больше 30 кг Anker выпустила в Китае Mobile Cinema X1 Pro — необычный мобильный 4K-проектор, рассчитанный на использование на открытом воздухе.
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