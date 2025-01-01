Срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократили вдвое

С 1 января находиться в России без визы можно будет в два раза меньше. Как сообщает «Московский комсомолец», теперь прибывшие в Россию без визы иностранцы могут находиться в стране только 90 дней в год - вместо прежних 180 суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии