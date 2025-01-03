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Вальдано о трудностях Мбаппе в «Реале»: «Это вопрос адаптации, покинув Францию он вышел из зоны комфорта. Там футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании»

«Это вопрос адаптации. Мбаппе впервые покинул свою страну, Францию, и это вывело его из зоны комфорта.

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