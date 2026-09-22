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Ответ за атаку на Москву: под ударом объекты ТЭК и ВПК. Украина теряет Орехов. Экономист увидел признаки конца войны — Сводка с фронта 22 сентября

Ответ за атаку на Москву: под ударом объекты ТЭК и ВПК. Украина теряет Орехов. Экономист увидел признаки конца войны — Сводка с фронта 22 сентября

Несмотря на требование Трампа к Зеленскому остановить удары по НПЗ в России, украинские формирования продолжают атаки на наши тылы.

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