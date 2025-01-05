Эксперты не исключили, что это может быть отвлекающий маневр Противник начал наступление, которое в народе уже прозвали «контранступом последней надежды».
«Встретили хорошо»: ВСУ начали январский «контрнаступ» в Курской области
Комментарии
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ВИ
Владимир Изосов
Окружить этот выступ и Бить гадов всех до последнего!
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19 час.
ШКИПЕР
« По некоторым данным, ВСУ все-таки удалось накопить значительное количество резервов в Суджанском районе, которые сейчас пытаются перекидывать на поле боя. » ВОПРОС : Как каклы НЕЗАМЕТНО смогли накопить резервы в Курской области ???
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18 час.
Анжела
у них телепорт, по-любому.
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18 час.
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