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Русская весна

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Французские АЭС приостанавливают работу на фоне жары

Французские АЭС приостанавливают работу на фоне жары

По данным Parisien, компания EDF вынуждена приостановить работу трех ядерных ректоров и уменьшить мощность еще восьми.

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