Вступать ли в брак без любви?

Браки, которые совершаются на небесах и те, которые совершаем мы сами I. Наши современники достаточно легко относятся к созданию семьи, терпимо относятся к разводам, и также легко – к созданию новых семей и новых разводов.
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