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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мехи в Helldivers 2, Watch Dogs в кино, злодей DLC к Marvel’s Spider-Man 2, 5-я глава в Fortnite… Разработ...

Мехи в Helldivers 2, Watch Dogs в кино, злодей DLC к Marvel’s Spider-Man 2, 5-я глава в Fortnite… Разработ...

Мехи в Helldivers 2, Watch Dogs в кино, злодей DLC к Marvel’s Spider-Man 2, 5-я глава в Fortnite…Разработчики Delta Force: Hawk Ops опубликовали геймплейный трейлер; в PS Store случайно оказалась демоверсия Stellar Blade на полтора часа геймплея; по словам Тома Хендерсона новая Tom Clancy’s Ghost Recon выйдет в 2025-2026-гг.

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