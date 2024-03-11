Мехи в Helldivers 2, Watch Dogs в кино, злодей DLC к Marvel’s Spider-Man 2, 5-я глава в Fortnite… Разработ...

Мехи в Helldivers 2, Watch Dogs в кино, злодей DLC к Marvel’s Spider-Man 2, 5-я глава в Fortnite…Разработчики Delta Force: Hawk Ops опубликовали геймплейный трейлер; в PS Store случайно оказалась демоверсия Stellar Blade на полтора часа геймплея; по словам Тома Хендерсона новая Tom Clancy’s Ghost Recon выйдет в 2025-2026-гг.