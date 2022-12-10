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Малкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало», не забив в 8-й раз подряд. У него 27 очков в 27 играх

Малкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало», не забив в 8-й раз подряд. У него 27 очков в 27 играх

Евгений Малкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало», не забив в 8-й раз подряд. Форвард «Питтсбурга» помог команде одержать победу над «Сэйбрс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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