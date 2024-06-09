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Парламентская газета

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Виновников пожаров накажут без лишних проверок

Виновников пожаров накажут без лишних проверок

Сегодня сотрудники Госпожнадзора могут привлекать к ответственности нарушителей пожарной безопасности только после проведения проверок, а это невозможно, если, например, здание сильно пострадало от пожара или уничтожено.

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