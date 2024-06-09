Виновников пожаров накажут без лишних проверок

Сегодня сотрудники Госпожнадзора могут привлекать к ответственности нарушителей пожарной безопасности только после проведения проверок, а это невозможно, если, например, здание сильно пострадало от пожара или уничтожено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии