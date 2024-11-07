Сырники «книжками», как вы никогда не пробовали. Гусарский рецепт из книги 1899 года

Классические сырники пробовали все, но мы покажем вам намного более интересный вариант. Этот рецепт был найден в кулинарной книге Пелагеи Александровой-Игнатьевой 1899 года: вкусное блюдо понравится и гостям, и домашним.
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