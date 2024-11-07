Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сырники «книжками», как вы никогда не пробовали. Гусарский рецепт из книги 1899 года

Сырники «книжками», как вы никогда не пробовали. Гусарский рецепт из книги 1899 года

Классические сырники пробовали все, но мы покажем вам намного более интересный вариант. Этот рецепт был найден в кулинарной книге Пелагеи Александровой-Игнатьевой 1899 года: вкусное блюдо понравится и гостям, и домашним.

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