Чехия заманивает новобранцев в армию, повысив денежное вознаграждение в 4 раза

Чешская армия испытывает проблемы с личным составом. Правительство этой страны решило исправить эту проблему, повысив денежное вознаграждение новобранцам, рассчитывая, что материальный интерес усилит приток желающих стать солдатами.
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