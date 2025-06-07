Сергея Зверева заставили оплатить «коммуналку» через суд

В суд обратился Фонд капремонта, а сумма долга составила 16 тыс. рублей.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Суд в Москве постановил взыскать со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь и коммунальные платежи.