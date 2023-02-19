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Глава МИД Украины Кулеба: Китай может стать сдерживающим фактором в действиях России

Глава МИД Украины Кулеба: Китай может стать сдерживающим фактором в действиях России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай как посредник может оказаться сдерживающим фактором в конфликте Москвы и Киева.

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