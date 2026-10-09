«Питтсбург» выставил Соловьева на драфт отказов. Весной «Пингвинс» подписали с защитником контракт на год

« Питтсбург » выставил защитника Илью Соловьева на драфт отказов. По ходу прошлого сезона белорусский хоккеист был обменян из «Колорадо».
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