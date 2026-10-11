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Трагедия в Эр-Рияде: кто ответит за ракетный обстрел аэропорта, унесший жизни 12 человек?

Представьте себе: вы ждете рейса, полный надежд на скорое возвращение домой, а вокруг раздаются взрывы.

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