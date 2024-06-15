В «Пари НН» рассказали, что не ведут переговоров с Дзюбой

В руководстве «Пари НН» заверили, что у клуба нет планов по привлечению в состав Артема Дзюбы. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что у клуба пока нет планов по подписанию форварда Артема Дзюбы.