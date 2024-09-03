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Двух русских туристов на Шри-Ланке задержала полиция за ловлю ящериц

Двух русских туристов на Шри-Ланке задержала полиция за ловлю ящериц

Один из задержанных несовершеннолетний.Двух русских туристов, которые занимались сбором редких животных на Шри-Ланке, задержали полицейские.

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