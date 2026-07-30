Бойцы Южной группировки уничтожили пять военных и два автомобиля ВСУ в ДНР

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 17-й артиллерийской бригады, а также 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пятерых военнослужащих, а также два автомобиля противника на алексеево-дружковском направлении СВО.