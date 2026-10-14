Студенческий спорт в Крыму получает новый импульс благодаря инициативам самой молодёжи. Очередным шагом станет открытая Спартакиада «Команда в движении», на проведение которой удалось привлечь грант в 400 тысяч рублей.
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