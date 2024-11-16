Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +4°, дождь• Севастополь: +7°, дождь• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +9°, облачно• Евпатория: +7°, облачно• Саки: +7°, дождь• Бахчисарай: +6°, облачно• Джанкой: +3°, дождь• Судак: +7°, облачно• Феодосия: +6°, дождь• Керчь: +6°,.
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