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Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского

Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского

Страны Евросоюза смогут выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей этого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом, пишет журнал Der Spiegel.

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