Легендарная советская актриса Светлана Светличная, подарившая советскому кинематографу незабываемый образ роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в культовом фильме «Бриллиантовая… Что случилось со Светланой Светличной: почему артистку увезли из психиатрического стационара и поместили в реанимацию — откуда возник слух, что актриса в «заложниках» .
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