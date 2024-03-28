Легендарная советская актриса Светлана Светличная, подарившая советскому кинематографу незабываемый образ роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в культовом фильме «Бриллиантовая… Что случилось со Светланой Светличной: почему артистку увезли из психиатрического стационара и поместили в реанимацию — откуда возник слух, что актриса в «заложниках» .