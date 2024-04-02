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Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Столица возглавила рейтинг качества городской среды Журналистам стало известно, что Москва по итогам расчета индекса качества городской среды за прошлый год была признана самым благоприятным городом для проживания.

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