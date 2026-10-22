В Ирландии разгорелся спор из-за кампании об объятиях бабушек и дедушек.Можно ли обнимать внуков без спроса? В Ирландии на этот вопрос попытались ответить социальной кампанией, профинансированной государством, — и спровоцировали бурную дискуссию.