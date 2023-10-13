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Тренер Божович заявил, что никто не знает, чем займется Дзюба после карьеры

Тренер Божович заявил, что никто не знает, чем займется Дзюба после карьеры

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии Sport24 высказал мнение о том, чем будет заниматься форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба после завершения карьеры.

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