Тренер Божович заявил, что никто не знает, чем займется Дзюба после карьеры

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии Sport24 высказал мнение о том, чем будет заниматься форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба после завершения карьеры.
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