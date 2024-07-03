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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Чем зависимость России от Китая принципиально лучше, чем зависимость СССР от Канады

Чем зависимость России от Китая принципиально лучше, чем зависимость СССР от Канады

В посте про уголь я мимоходом упомянул, что наша экономика критически зависит от китайской. Нефтерубля мы так и не создали, хотя шанс после 2014 был, поэтому вся наша финансовая система вынужденно опирается на юань.

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