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Политолог Владимир Корнилов: США активно готовят Украину к войне с Россией

Политолог Владимир Корнилов: США активно готовят Украину к войне с Россией

Соединенные Штаты активно готовят Украину к военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал отечественный политолог Владимир Корнилов.

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