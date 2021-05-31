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Когда уже вы нажретесь и успокоитесь? И избавите всех нас от своего смрадного присутствия?

Когда уже вы нажретесь и успокоитесь? И избавите всех нас от своего смрадного присутствия?

Да когда же вы уже все заткнетесь, недоевшие, недопившие, недополучившие от советской власти? ЕЩЕ ОДНА ГЛУПАЯ ЛОЖЬ ПРО СССР Denis Dragunsky Отдельные граждане пишут: «Мы в СССР и понятия не имели, какой национальности наши соседи/соученики/друзья!».

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Томара Тычкова
не знаю, чего добивается данный бумагомаратель, но я все свою сознательную жизнь прожила в Советском Союзе, и говорю вам, что никто никогда не акценировал внимания на национальности при Советской власти, все люди были абсолютно равны, никогда не было преследований по национальному принципу. Так что не надо врать и нагнетать. Не нравится тебе Советский Союз, ну сиди в своем ср-м капитализме.
Yak Vit
Ложь, πздёжь и провокация! 😠 То, как люди были "абсолютно равны" и не "обращали внимания" на национальности, расскажите-ка армянам. Которые ВСЕ годы совеЦЦкой власти боролись за то, чтобы Нагорный Карабах передали из АзССР в АрССР! И были такие побоища (да-да, именно что на национальной почве), что "родной" совеЦЦкой власти приходилось водить в Карабах "армию страны, армию народа", которая СТРЕЛЯЛА! БОЕВЫМИ! По этому самому "народу"! 🤬 Расскажите об этом киргизам с узбеками, которые ИСПОКОН ВЕКОВ устраивали между собой массовую поножовщину из-за источников воды. И это тоже приходилось гасить АРМИЕЙ! Расскажите русским и чеченцам в Грозном, которые хлестались меж собой так, что в 1958 году опять-таки пришлось вводить в город войска! Которые опять-таки применяли БОЕВОЕ ОРУЖИЕ НА ПОРАЖЕНИЕ, чтобы усмирить бойню! Расскажите ингушам с осетинами, которые испытывали такие чувства "братской любви" друг к другу, что резали друг друга со всей кавказской страстью! Да вспомните, наконец, как наши же мирные русские люди в российских городах называли на рынках торговцев "чуреками", как "дружно" жили с цыганами и прочая, и прочая, и прочая... Ага, не "обращали внимания", только от цыган старались держаться подальше! Хватит уже розовых сказочек о волшебном совеЦЦком прошлом! 😠 Да и песенки сочиняли в масть, например вот вам: "Куда-куда ведут пути-дорожки – До крышки гроба, знает каждый псих. Армяне шьют фартовые сапожки, А Я Б ПРИШИЛ КОГО-НИБУДЬ ИЗ НИХ! Искать судьбу – отвалятся подмётки, В Ташкенте дыни сладкие растут, Снимают ЧУРКИ тонну с каждой сотки За свой нелёгкий мусульманский труд..." © Новиков Снимите уж свои розовые очёчки, на закате жизни хотя бы! 😎 Пора бы уж ума-то наконец нажить!
Дарья
У родителей спроси!!!!
Дарья
У меня подруга армянка а муж татарин. До 86 жили в Карабахе. Сейчас а Амурской области. Как вы думаете, как они относяца к демократам и к горбачю?
Мила Ликова
Ну этот ваш частный случай, не надо на всех распространять! Кто-то из нормальных людей может понять, почему армяне и азербаджанцы, грузины и абхазы смертельно ненавидят друг друга веками??? Кто может это объяснить, что они загораются изнутри, завидев оппонентов? Разберитесь в себе самом, а потом пеняйте на весь СССР. Я в классе точно не знала кто есть кто, ну у некоторых это было наиисано на лице, но паспорта, учителя, журналы с национальностью --всё это ерунда полная.
Лада Крымова
Соответственно относЯЦА к ГорбачЮ. Получив, как и вы, луТЧЕЕ в мире АбрАзАвание.
Yak Vit
Стоп-стоп-стоп! ЧТО значит: "мой случай - частный"?! 🤨 Как раз-таки это именно ВАШ случай, который ВЫ описываете - частный, поскольку вы пишите конкретно ПРО СВОЙ опыт в классе! ЧТО это в ВАШЕМ классе-де никто не обращал внимания на национальности". Так и в моём, знаете ли, никто не обращал. 🤷‍♂️ ДО ПОРЫ! А как наступало время, все почему-то очень резво вспоминали, кто из каких будет! 😠 Пример вам приведу. Маленький. Чтобы вы лучше понимали суть. Это как маленьких щенят и котят растить вместе, они и не будут обращать внимания, что кошки с собаками - смертельные враги, между прочим, и будут друг с другом ладить до конца жизни. НО! Только с теми, с кем ВЫРОСЛИ! Других кошек, не "своих", те самые "милые" собачки с удовольствием разорвут и даже не вспомнят про "своих", когда будут рвать "тех"! 😠 А ежели кто не заметил, то я АКЦЕНТИРУЮ ваше внимание, что в качестве примера я приводил именно отношения НАРОДОВ друг к другу в вашем обожаемом до оргазма СыСыСыеРе! Именно НАРОДОВ, населявших тот самый "великий и могучий"! И это, уважаемая, как раз-таки далеко НЕ ЧАСТНЫЙ случай! ☝ Отношения НАРОДОВ "частным случаем" НЕ являются!
Yak Vit
"почему армяне и азербаджанцы, грузины и абхазы смертельно ненавидят друг друга веками?" - Тоже мне, бином Ньютона (© Булгаков), нашли "загадку", понимаешь! 😏 Уважаемая! Если б вы не прятали голову в песок от проблем межнациональных отношений в СССР, надев розовые очочки и наивно считая, что все народы в СССР были близнецы-братья, а хоть чуть-чуть бы поинтересовались этой темой, то знали бы ответ! Впрочем, никогда не поздно узнать! 🤷‍♂️ Вы же в Интернете сидите, так воспользуйтесь поисковиком, поищите ответы, почитайте статьи. Вас ждёт много открытий, уверяю вас! 😏 Я мог бы вам всё это здесь расписать, но этот ответ потребует много места и много затраченного понапрасну времени. Зачем же я буду тратить его на то, что известно давным-давно? 🤨Поэтому, коли есть такое желание, ищите и обрящете! И вот ещё что хотел бы вам сказать. Многих, очень многих, огромного количества проблем просто бы НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, если бы большевики с момента захвата ими власти начали бы проводить иную национальную политику! Когда они самым мелким нациям и национальностям с каких-то щей щедро раздавали автономии, таким образом обособляя их. И зачастую ИСКУССТВЕННО создавая народы, которых до их прихода к власти попросту НЕ СУЩЕСТВОВАЛО и отдавая им территории других народов, которые там жили веками! Так, они искусственно создали нацию "украинцы", воспользовавшись всего лишь отличиями южнорусского говора от языка великороссов. Да ещё и отдали искусственно созданной "Украине" земли Малороссии! 😠 На которых русские жили испокон веков и даже не догадывались, что они, понимаешь, не русские, а некие "украинцы"! ХОТЬ ОДНО упоминание отыщите о т.н. "украинцах" ДО 1917 года - не найдёте! Хоть ОДНО упоминание отыщите о так называемых "казахах" ДО 1917 года! 😠 Их попросту НЕ было! Было незначительное число киргизов, которые пасли баранов в горах Тянь-Шаня, и ещё горсточка родственных им киргиз-кайсаков кочевала небольшими кочевьями по равнинам современного Казахстана. И всё! 🤷‍♂️ ВСЯ территория современных Киргизии и Казахстана входила в состав РСФСР! А Казахстан в нынешних границах появился... только после принятия сталинской Конституции 1937 года! До этого "казахов" создали большевики, разделили их с киргизами, и всем дали автономии, сделав автономные ССР на территории РСФСР. А потом и вовсе объявили отдельными республиками-"сёстрами"! 🤦‍♂️ Да и Казахстану тому щедрой рукой раздали земли Южной Сибири, на которых СТОЛЕТИЯ жили семиреченские казаки, а т.н. "казахов" там никогда отродясь не было! 😠 Также они поступили и с азербайджанцами, у которых до 1917 года НИКОГДА не было никакой государственности! Да ещё им и земли Нагорного Карабаха отдали, на которых армяне жили испокон веков, ещё со времён Ноя! КАК должны были относиться армяне к чужакам, захвативших ИХ земли, на которых они жили ТЫСЯЧИ лет?! 🤬 Вот вам, пожалуйста - и конфликты! На РОВНОМ месте, которых ДО большевиков не могло быть В ПРИНЦИПЕ! Так что, уважаемая! САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ СССР с его национальной политикой способствовало возникновению межнациональных конфликтов! Которые тлели ВСЁ ВРЕМЯ его существования и жутко обострились тогда, когда ваш обожаемый Союз попросту СГНИЛ, рухнув под грузом неразрешимых проблем, которые сам же и создал! 🤬 А вы можете и дальше считать, что в СССР была, понимаешь, "дружба народов"! Не снимайте розовые очёчки, если вы к ним настолько привыкли. Не вытаскивайте голову из песка иллюзий, будьте и дальше страусом. А то ещё ненароком разочаруетесь полностью во всех своих розовых идеалах! 😎
Сергей
Херню какую-то написал!
Наталья Андросова
Сколько людей жилой в Казахстане,Узбекистане,Киргизии,можно сказать,50/50 и все прекрасно уживались. А у всех людей в Ссср была уверенность в завтрашнем дне. И пенсия ,кстати сказать, была хорошая. У моего отца 132 рубля,выше,чем у некоторых зарплата. Поэтому не надо уж так хаять СССР. Да,было не все гладко,но нельзя отрицать хорошего
Veter ___
Не преувеличивайте, СССР не стараются хаять!!! Даже наоборот происходит, в ответ различных псевдокоммунистов на хаяние России сейчас, точнее в открытом поливании ее дерьмом и ложью...!!! Они об ошибках и минусах СССР не хотят слышать, псевдопатриоты псевдокоммунисты возводят СССР во что-то идеальное и все остальное для них не приемлемо по определению.... Так что, поливание все и всех вокруг дерьмом - это стиль псевдокоммунистов и подобных...
сергей шумаков
У доярки в колхозе пенсия была 12-15 руб
Татьяна
Когда? в 60-х? в 30-х и вовсе не было, на трудодни жили! А в 40-х наши бабушки вместо коней впрягались, когда кони дохли! И заметьте, никто не орал "ДАЙТЕ! " Зато нынешние 50-60-ки не воевавшие, не голодавшие, не восстанавливающие страны, а только пившие, жравшие, форцевавшие и нихера не делавшие по тысячам НИИ, просравшие СССР громче всех вопят про голод и гноцид!
Александр Шмелев
Вам про Фому, а Вы опять про Ерёму... Речь же идёт не о зарплате или уверенности в дне грядущем. "Свой своему - поневоле друг" - это из русских пословиц. Раздражает окружающих любое стремление как-то выделиться из общей массы. А за неимением других качеств приходится гордиться любой ерундой. Пример -турки-месхетинцы, 1987-88 годы. Жили они в Казахстане, там возник первый в горбачёвскую пору межнациональный конфликт - не поладили они с казахами и им посоветовали переехать всем кагалом-табором в Костромскую областьх на, уже начинающую опустевать. Нашлась заброшенная деревня- Малое Куликово недалеко от широко известного Щелыкова. Жили они в Куликове без каких либо попыток наладить общение с местными жителями, что раздражало местных и провоцировало их на мелкие пакости. Результат- турки через три года съехали куда-то в поисках очередной лучшей доли.
nyha
вот они и ищут где было-бы им хорошо...что-бы им сделали хорошо..а сами только наебать и украсть твои турки...
nyha
это те-же цыгане...чуть лучше...
Вячеслав Белослюдов
У моей бабушки в 1985 году пенсия была 13 рублей, а в 1986 году, когда дед фронтовик умер добавили за него до 45 рублей. Светлое будущее дождалась! Огородом кормилась, продавая редиску и клубнику на базаре перед гастрономом. Вторая 57 рублей получала после того, как в войну трактористом пахала, а после медсестрой до пенсии и воспитала 5 своих детей и 5 приёмных умершей от тифа соседки в войну. Да добавили перед развалом страны ей до 72 рублей. И что? Тоже светлого будущего дождалась! А если кто-то там получал 132 рубля, так это персональная пенсия для особоодарённых приближенных к кормушке. Потолок для работяг был 120.
Татьяна
И что? Вы не в курсе, что страна восстанавливалась после тяжелейшей войны? А вы чем бабушке помогли, кроме отведать шанежек и полежать на печи? Так вот: в отличии от вас у вашей бабушки было и понимание и совесть , что в стране не все так радужно, как хочется. Вы же при ежегодном посещении заграничных курортов, при трех семейных авто и двух квартирах , сидя за компом с чашкой кофе и копченой колбаской не стыдитесь орать про голод и геноцид! А когда у вас это не очень получается, вы вопите "Да я -то что? А вот мои соседи уже валяются в голодном обмороке, тут одна бабушка голодает, не может одна платить за пятикомнатную квартиру! " Ну а что касается 13 рублей в 85 году - ВЫ_-ЛЖЕЦ, БАТЕНЬКА! Уже в 70-х средняя пенсия была72 рубля! Колхозники до этого не дотягивали, получали вокруг 40! При этом каждый имел подсобное хозяйство и возможность продавать свою продукцию! Сам пишете, да иглазам свидетели не нужны были: Студентов - на поля , а весь колхозный контингент - на городской рынок торговать! И не забудьте, СВИНЕЙ КОРМИЛИ ХЛЕБОМ ПО 13 КОПЕЕК , А МЯСО ТОРГОВАЛИ ПО 5 РУБЛЕЙ! Бедные, бедные упыри! 13 рублей она могла получать на ребенка по потере кормильца. Так что не врите и вводите людей в морок, как тот черт из табакерки!
Ночной кошмар
Сами себе противоречите. Вот какая моему деду с бабушкой выгода, что средняя пенсия в 70-х 72 рубля была. Он то получал 40 рублей, а бабушка вообще не получала ничего. Только после смерти деда стала получать 20 рублей по смерти кормильца. Это как средная температура по больнице - 36.6, и не важно, что у половины больных под 40 градусов, а четверть в морге прохлаждаются.
Татьяна
Я тоже к вам отношусь как к порядочному и честному человеку. Главное неполживому.
igor vasiljew
Боятся что в случае возврата воздастся им по делам их
nyha
пидараст!!
Алексей Сафронов
...забавная у вас и не только фамилия 🤪!
nyha
так ведь написана -то ваша фамилья..не уж-то не узнали себя....?
Александр Кравченко
Не знаю,я учился в обычной советской школе в подмосковье. У меня в одноклассниках были: Гела Геловани (самый грузинский грузин какого только можно представить) Ира Угай (самая корейская кореянка) Лера Шугай (молдавия
Samarium
В далекие уже 60-годы прошлого века один знакомый студент негр из Африки сказал мне: когда я ехал в СССР, то думал, что у вас нет разделения людей по расовому и национальному принципу...Теперь, прожив здесь определенное время, понял, что у вас его ничуть не меньше, чем в странах Запада, а в чем-то и поболее этого...
Виталий Рудзит
На то т негр. Экзотика!
Александр Кравченко
Марк Барчез (испанец из тех что в ссср бежали от франко) Сергей Лукьяненко (бульбаш каких поискать) да и я сам хоть и не хохол но всё таки Кравченко и жили мы дружно,весело и понятия не имели кто из "каких будет"
Alex Imen
Предвыборная лживая статейка. Национальность из паспорта убрали, а национальная рознь появилась, вплоть до войн. Если бы не было силидарности народов, не было бы и Победы.
Игорь Тихонов
Не понял, почему предвыборная и почему ложь.. А вот с тем, что "Если бы не было силидарности народов, не было бы и Победы." - АБСОЛЮТНО согласен...
Валерий Силкин
И экстремистская однозначно! Автора к станке!!!
Валерий Силкин
Да потому что ложь! Мои одноклассники "Рашиды" и их братья не дадут соврать, что нация имела разницу лишь "юношеских обзывалках": я - "русская рожа", а они "татарская морда" (или наоборот не суть) и это не было розню и мы о сих пор едины! Это лишь "обзывалки"!! И с праздниками веры мы до сих пор поздравляем друг друга . Мы это МЫ и независимо от "морды лица"!!! Мне стыдно перед своими "нерусскими" (хотя, кто сказал, что они не русские? Более "русских" ещё поискать, также как и нас русских "татар"!) перед своими "не русскими друзьями" за подобную статью! Ребята кидайте в таких камнями! А если у меня не будет под рукой камня, то дайте мне его в руки!!! Стыд ужас....
Игорь Тихонов
Я так понял, что автор как раз и говорит о том, что в СССР национальность человека не играла существенной роли. И с Вами я АБСОЛЮТНО согласен! К слову.. У меня тоже много друзей разных национальностей и назвать их "не русскими" просто язык не повернется!
Veter ___
Автор есть люди рожденные в СССР, воспитанные, культурные и Т.Д. и это прекрасно!!! А есть люди которые рождены во время СССР и имеют НЕ воспитанность и отсутствие культуры, с воспитанием в стиле СОВКА, занимающиеся с наслаждением поливанием дерьмом России сейчас...!!! Автор, непосредственно к тебе это тоже относится...
Ночной кошмар
Во все времена люди разные бывают. И СССР не исключение.
Veter ___
У автора подстрекательство, к спору "когда дебилов больше" тогда или сейчас, хотя сам автор показывает себя дебилом и ни слова не говорит о России сейчас, кроме поливания ее дерьмом... Вот и вопрос, когда автор и подобные усруться...
Veter ___
В добавление. Автор, когда ты и тебе подобные уже насретесь о России сейчас??? А то у вас уже какая-то не прекращающаяся диарея...)))
Yak Vit
Так они, вообще-то, ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО и клепают свои статейки! 😏 Задача у них такая стоит. За это и получают свои 30 серебренников! Сначала наши западные "друзья" с целью раскачки ситуации в России решили воспользоваться либеральной идеей. Но она у нашего народа, понимаешь, не зашла! 🤷‍♂️ Слишком хорошо мы помним то время, когда вся эта либерастная шобла дорвалась до власти! Теперь они зашли с другого конца. И начинают разогревать в народе недовольство эдакими вот статейками а-ля тоска по СССР, где реки молочные текли в берегах кисельных, всё для всех всегда было бесплатно, причём самое качественное в мире и без очередей (очереди у совкодрочеров появились только в конце 80-х, понимаешь, а до этого, дескать, и очередей не было, о как, значиЦЦа), ну и т.п, и т.д! 😏 И ес-но, если читать эту галиматью ежедневно по 3 раза на дню, да ещё и на разных сайтах, то у тех, кто по молодости не помнит реалии жизни в "сказочном" СыСыСыеРе, поневоле начинает складываться превратная картинка о жизни в "стране, которую мы потеряли благодаря предательству горбача" и возникает горячее желание "вернуть всё взад"! И начитавшийся этой галиматьи народец начинает бунтовать и "шатать режЫм", а заказчикам подобных писулек только того и надо! 😠 Поэтому и не стоит удивляться, что особенно перед выборами количество подобной галиматьи будет в тырнетике только увеличиваться!
Михаил Марс
А что неправильного? Зачем указывать национальность? Для чего?
валерий двойнишников
А зачем стесняться своей национальности?...или у вас на то есть причина?
Михаил Марс
Вот вы и ответили на свой вопрос. Очень даже красноречиво. А что, в СССР был повод стесняться своей национальности?
Ночной кошмар
А зачем выпячивать свою национальность?
Валерий Силкин
Чтобы гордиться ей и её принадлежностью к России!
Фома Неверящий
Полная чушь и бред в школьных журналах национальность никогда не указывалась. И в школе, особенно в начальной нам всем было всё равно кто-какой национальности, мы все вместе учились и играли. И учителя никогда не спрашивали кто какой национальности был. На это вообще не акцентировали внимание.
Лада Крымова
Указывалась, как и национальность родителей, также их образование и место работы.
Михаил Марс
Ты материал внимательно прочитал? Или только заголовок?
Veter ___
Автор, какое вообще отношение национализм имеет к совок, не совок, СССР или Россия??? Когда начался национализм, в Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии, в том числе в Казахстане, на Украине и где эти ублюдки националисты и их родители воспитывались, случайно разве не в СССР??? Этих нациков случайно в СССР не смогли добить...??? Ах, да сейчас напишут что СССР это был идеал, с идеальными людьми в абсолюте - что не является истиной...
Дмитрий Демочкин
Всегда в СССР все всегда знали кто какой национальности! Не надо врать! Равны ,вернее безразличны были все только на бумаге и лозунгах. А вообще статья ни о чем. Обосрать нынешнюю россию и похвалить СССР? Говна полно было и тогда и сейчас.))))
Алексей Сафронов
Автор вовсе не "обсирал нынешнюю россию", а лишь против того чтоб "обсирали" СССР.
Veter ___
Зачем-же тогда автор усиленно воспевает СССР как просто идеал, хотя минусы там были... И про современную Россию автор просто вываливает кучу дерьма, на весь строй в России... Может точнее было-бы для автора похвалить СССР во многом из чего я с автором согласен, а про настоящую Россию возмутится про отдельных нациков, ультраправых, ультралевых, навольняшек, либерастов, прошу не путать с реальными либералами, которые себя практически уже давно почти стесняются называть либералами, потому что либерасты это понятие уже измазали дерьмом по уши... У автора только повод, для обсирания всего нынешнего в России...
Дмитрий Демочкин
Чума на оба эти дома!
Сергей Максимов
Автор, ЕГЭ давно сдал?
Даяна
В СССР всех называли русский, только при этом дополняли национальность, то есть русский-татарин, русский-еврей, русский-казах и так далее, этим уважали граждан родовой национальности. Запад тоже это обращение. А любви и дружбе не было преград, были разные переплетения национальностей.
Вальтер Юпитер
Моя мама болгарка, а отец русский. Моя жена белоруска, а дочери две. Одна считает себя русской, а другая белоруской. В то время как-то все смотрели на человека, а не на её национальность. Если сволочь, то она при любой национальности сволочью будет.
Александр Шмелев
Ох, если б сволочь, что с виду приличная, натурально воняла бы, сволочью - из Галича.
Лариса Голубицкая
У нас были соседи,по моему армяне,а может нет и нам было всё равно какой они национальности!Не помни имени,но слушала интервью женщины,она сейчас депутат на Кавказе и она говорит,что когда приезжала в Россию в то время и,идя по улице,у неё ни один милиционер не спрашивал паспорт,а сейчас приезжая,только успеваю достаю!
Николай Зайчиков
Еще один крысенок обсирающий СССР
Ночной кошмар
Аффтор явно пережрал, перепил, и переполучил в СССР... Или не жил в нём. А по существу вопроса - если бы не было национального вопроса в СССР, не возник бы сепаратизм. А то в 90-х уже и про Уральскую республику поговаривали, и про Сибирскую, и т.д.
Валерий Силкин
ИМХО - ну нету в России национальности! Национальность только одна - хороший чел или плохой, за Россию и её неделимость или как! Но в паспорте национальность должна быть, ибо чел должен знать какого он роду-племени. Как-то один мальчишка мне пожаловался, что его "обзывают цыганом" и я спросил - "а ты цыган", ответ - "да". Спрашиваю - "так в чём же обывательство"? ... Если ты цыган и тебя таковым называют, то должен гордиться этим, и гордиться своими предками-героями ВОВ, воевавшими за НАШУ Победу в "ЕДИНОМ ПОЛКУ"! Или... или я не прав? Делит неделимое это утопия!
igop
есть русь и есть инородцы , черножопые ары и прочие. опять сказки про белого бычка.
Валерий Силкин
Они не нажруться до тех пор, пока мы их всех не поставим к стенке!

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