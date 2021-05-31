Когда уже вы нажретесь и успокоитесь? И избавите всех нас от своего смрадного присутствия?

Да когда же вы уже все заткнетесь, недоевшие, недопившие, недополучившие от советской власти? ЕЩЕ ОДНА ГЛУПАЯ ЛОЖЬ ПРО СССР Denis Dragunsky Отдельные граждане пишут: «Мы в СССР и понятия не имели, какой национальности наши соседи/соученики/друзья!».