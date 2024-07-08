РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Бред продажного идиота.И вообще очень часто заголовки не соответствуют статье!Дмитрий Травин: Р...
  • Дмитрий Гурин
    Попадос....... Ну почему сейчас люди так легко поднимают на себя статьи УК РФ? Страх потеряли или мозгов нет?Плесенью в одном ...
  • Вовладар Даров
    Нечего делать в России, предателям не место!«МК»: Пугачева од...

Андрей Никулин: Левые выиграли, но не победили

Андрей Никулин: Левые выиграли, но не победили

Итак, итоги французских парламентских выборов. Первое место — Левый народный фронт, шаткая коалиция коммунистов, социалистов, зеленых и сторонников Меланшона, которые из упомянутых считаются самыми радикальными и нерукопожатными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх