Андрей Никулин: Левые выиграли, но не победили

Итак, итоги французских парламентских выборов. Первое место — Левый народный фронт, шаткая коалиция коммунистов, социалистов, зеленых и сторонников Меланшона, которые из упомянутых считаются самыми радикальными и нерукопожатными.
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