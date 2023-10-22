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Загадка затворницы: Куда пропала с экранов Нина Кирьякова

Загадка затворницы: Куда пропала с экранов Нина Кирьякова

Известная актриса не появлялась на экранах уже целых десять лет. Что стало причиной её загадочного исчезновения?В субботу 21 октября стало известно о смерти знаменитой русской и советской актрисы Нины Кирьяковой.

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