Джессика Альба выставляет «дом мечты» на продажу за $19 млн после развода

Источники сообщили, что пара уже переехала. Фото: открытые источники 43-летняя Джессика Альба и ее бывший муж Кэш Уоррен (46 лет) выставили на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за $18 995 000.
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