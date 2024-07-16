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Петербургский дневник

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«Ни на минуту не сомневаюсь, что у них получится»: руководитель программы «Время героев» об участниках СВО

«Ни на минуту не сомневаюсь, что у них получится»: руководитель программы «Время героев» об участниках СВО

Они стали слушателями образовательной программы Высшей школы государственного управления Президентской академии По инициативе президента России Владимира Путина проходит программа «Время героев», в рамках которой участники спецоперации стали слушателями образовательной программы Высшей школы государственного управления Президентской академии, сообщили в телеграм-канале программы.

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