📈Обзор рынка металлов на 28 апреля Рынок металлов остается волатильным, но почти все металлы из нашего списка закончили ее в плюсе.
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📈Обзор рынка металлов на 28 апреля Рынок металлов остается волатильным, но почти все металлы из нашего списка закончили ее в плюсе.
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