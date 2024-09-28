Дмитрий Скобликов: Спортсмены поздравили город яркими и показательными выступлениями

Спортсмены поздравили город яркими и показательными выступлениями.Рад, что наше подрастающее поколение растет спортивным! А еще более радостно, что сегодня ребята поделились секретами своего мастерства со всеми зрителями, под чутким руководством тренеров.
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