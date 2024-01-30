ФОТО: SHUTTERSTOCK, GLOBAL LOOK PRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ПУТИН ОТКРЫЛ ЯЩИК ПАНДОРЫ, В КОТОРОМ 400 МЛРД ДОЛЛАРОВ: РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ЗАРУБЕЖНОЕ ИМУЩЕСТВО Президент Владимир Путин поручил предоставить субсидию на поиск за рубежом собственности России, бывшей Российской Империи и бывшего Советского Союза.
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