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Президент Владимир Путин поручил предоставить субсидию на поиск за рубежом собственности России, бывшей Российской Империи и бывшего Советского Союза.

Президент Владимир Путин поручил предоставить субсидию на поиск за рубежом собственности России, бывшей Российской Империи и бывшего Советского Союза.

ФОТО: SHUTTERSTOCK, GLOBAL LOOK PRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ПУТИН ОТКРЫЛ ЯЩИК ПАНДОРЫ, В КОТОРОМ 400 МЛРД ДОЛЛАРОВ: РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ЗАРУБЕЖНОЕ ИМУЩЕСТВО Президент Владимир Путин поручил предоставить субсидию на поиск за рубежом собственности России, бывшей Российской Империи и бывшего Советского Союза.

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