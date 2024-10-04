Закон о компенсации морального вреда педагогам внесут в Госдуму

Это, как считает автор инициативы, повысит защищенность учителей Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, дающий педагогам право требовать компенсацию морального вреда за распространение порочащих сведений.
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