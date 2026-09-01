Германия пошла на прямую конфронтацию с Россией, обвинив её в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Берлин официально перевел отношения с Москвой в новую, открыто конфронтационную плоскость. Первого сентября, в день, который для Германии имеет особое историческое значение, глава МВД Александер Добриндт и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции возложили на Россию ответственность за попытку атаки с использованием беспилотников в аэропорту Лейпцига.
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