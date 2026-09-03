Путин: отмалчивающиеся союзники Украины становятся соучастниками терроризма

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что те, кто отмалчиваются и не обращают внимания на угрозы атак на воздушные суда на территории РФ, становятся соучастниками международного терроризма.