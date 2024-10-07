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Крымское информационное агентство

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Более 230 школьников посетили открытые уроки Центра «Мой бизнес» по предпринимательству

Более 230 школьников посетили открытые уроки Центра «Мой бизнес» по предпринимательству

В рамках проекта «Мой бизнес. Класс» в 8 учебных заведениях Республики Крым прошли открытые уроки, направленные на развитие предпринимательских навыков у школьников и популяризацию предпринимательства среди молодёжи.

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