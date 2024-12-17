🎄 Колючая мечта: появится ли праздничная ель в сквере на Москольце в Симферополе Праздник в центре сквера последние два года только в воспоминаниях местных жителей.
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🎄 Колючая мечта: появится ли праздничная ель в сквере на Москольце в Симферополе Праздник в центре сквера последние два года только в воспоминаниях местных жителей.