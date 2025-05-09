Члены ЕП на праздновании Дня Победы в Москве призвали мир к диалогу с Россией

Диалог — это больше, чем оружие — с таким заявлением выступил Александр фон Бисмарк, потомок легендарного канцлера Германии Отто фон Бисмарка, во время масштабного интервью российским СМИ 9 Мая в Москве на площадке АНО «Диалог».