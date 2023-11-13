Нервы ни к черту: Максим Галкин* запрещает зрителям снимать его на видео на своих же концертах

Последнее время жизнь комика Галкина* совсем не похожа на сказку. Постоянные переезды очень изматывают, отказ от российских концертов бьет по бюджету, а срывы спектаклей в других странах не дают возможности расслабиться и подбивают уверенность в завтрашнем дне.