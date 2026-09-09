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Кто обеспечивает украинскую агентуру оружием на территории России

Кто обеспечивает украинскую агентуру оружием на территории России

Российские спецслужбы задержали еще одного агента украинских спецслужб – гражданина Молдавии, который пытался убить высокопоставленного офицера ВС РФ.

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