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Юрий Бородавко: «Большунов до Теи не стартовал, провел только одну скоростную тренировку. Все нормально, соревнований впереди много»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко высказался о результатах Александра Большунова на первом этапе Кубка России.

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