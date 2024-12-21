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  • pobeditel Терещенко
    А это уже другой вопрос , это что территория РФ проходной двор кто что захочет то и делает. Это же оборудование легко...Главное об атаке ...
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    Всё это одни словеса. Вот убили генерала Кириллова , царствие ему небесное, поговорят об этом и всё. Кто сейчас вспом...«Они тут не нужны...
  • Юрий Золотарев
    Пэрэможныи комменты улыбнули. Неужто ТАК всё запущено??Передоз пэрэмогином

Малькевич раскритиковал допуск американского журналиста-русофоба на прямую линию с Путиным

Малькевич раскритиковал допуск американского журналиста-русофоба на прямую линию с Путиным

Политнавигатор Журналисту NBC News Киру Симмонсу свой вопрос о пропавшем 12 лет назад в Сирии американце нужно задавать главарю вооруженной оппозиции и лидеру группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористической и запрещенной в России) Абу Мухаммад аль-Джулани.

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