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Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США

Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что история с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, приговорённой к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, может напугать некоторых её соотечественников, выступающих в России.

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