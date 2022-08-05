Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что история с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, приговорённой к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, может напугать некоторых её соотечественников, выступающих в России.
Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что история с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, приговорённой к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, может напугать некоторых её соотечественников, выступающих в России.
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