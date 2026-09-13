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Аргументы и Факты

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На фестивале молодежи показали фрагменты «Чебурашки 3»

На фестивале молодежи показали фрагменты «Чебурашки 3»

Международный фестиваль молодежи 2026 стал площадкой для показа лучших отечественных фильмов. 13 сентября здесь показали кинофраншизу «Чебурашка» и презентовали фрагменты из третьей части.

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