Сливать первую воду при варке мяса или нет: шеф-повар рассказал, что теряет бульон и этим поставил точку в вопросе Ольга БезродняяПриготовление бульона имеет свои тонкости, о которых и рассказал шеф-повар, открыв многим некоторые нюансы надо ли сливать «первую воду» при варке мяса.